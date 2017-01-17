Події

10:29 17.01.2017

Україна має намір у 2017 р. запустити ще кілька поїздів до Європи

Україна протягом 2017 року планує запустити ще кілька нових поїздів до європейських міст, повідомив в ефірі телеканалу "Еспрессо" міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"Зараз розглядається новий напрямок на Польщу. Крім того, ми хочемо запустити в цьому році маршрут Мукачево-Будапешт. Це також потенційно дуже цікавий напрямок. Розглядаємо направлення на Словаччину. Протягом останніх десятиліть склалося так, що "Потяг номер 1" у нас був на Москву, але має бути на Європу. І ми боремося за це", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запустила курсування нового швидкісного потяга "Інтерсіті+" № 705/706 Київ-Львів-Перемишль з 23 грудня 2016 року.

"Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах I класу становить орієнтовно 574 грн, II класу - 406 грн., зі Львова до Перемишля у вагонах I класу - 235 грн, II класу - 172 грн", – йдеться в повідомленні УЗ у середу.

Розклад нового поїзда розроблено з урахуванням можливості пересадки в Перемишлі на поїзд № 3602 Перемишль-Краків-Вроцлав, який відправляється з Перемишля о 14:29. Назад пасажири поїзда № 6302 Вроцлав-Краків-Перемишль, що прибуває в Перемишль у 13:18, також можуть продовжити подорож поїздом № 705/706 Перемишль-Київ.

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