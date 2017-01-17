Події

10:32 17.01.2017

Порошенко прибув до Швейцарії

Президент України Петро Порошенко прибув до Швейцарії, де братиме участь в 47-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в місті Давос, повідомляє прес-служба глави держави.

Також у Всесвітньому економічному форумі в Давосі візьме участь голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, яка входить до складу офіційної делегації України на щорічній зустрічі форуму.

"У рамках Форуму за участю голови НБУ відбудеться кілька стратегічно важливих зустрічей з іноземними партнерами, провідними діловими колами, керівниками міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку", - повідомляється на сторінці НБУ в соцмережі Facebook.

В. Гонтарєва, як і П. Порошенко, будуть у Давосі до 20 січня.

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