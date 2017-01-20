НАБУ вважає неприпустимим політичний тиск на НБУ

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) виступає проти політичного тиску на Національний банк України (НБУ) та блокування стягнення на користь держави боргів із колишніх власників збанкрутілих банків, стосовно яких тривають судові розгляди.

"НАБУ звертається до президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням гарантувати незалежність Національного банку та унеможливити політичний тиск і не брати участі в блокуванні відновлення справедливості та повернення коштів до бюджету", - йдеться в заяві НАБУ, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в заяві, НАБУ з розумінням ставиться до заходів регулятора щодо оздоровлення банківської системи та підтримує грошово-кредитну і монетарну політику Нацбанку. "Здійснена діагностика і стрес-тести всіх банків дали позитивний результат, оскільки розроблені індивідуальні для кожного банку програми усунення недоліків. Переважна більшість акціонерів діючих банків перейняла на себе зобов'язання з докапіталізації, що дозволить зміцнити фінансову систему країни та прискорити відновлення кредитування економіки", - йдеться в заяві.

НАБУ повідомляє, що протягом останніх двох років НБУ подав до правоохоронних органів 3,246 тис. заяв на загальну суму 248 млрд грн.

Учасниками НАБУ є 62 діючі банків, які загалом охоплюють понад 90% активів ринку фінансових послуг України.