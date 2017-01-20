Події

18:43 20.01.2017

НАБУ вважає неприпустимим політичний тиск на НБУ

Незалежна асоціація банків України (НАБУ) виступає проти політичного тиску на Національний банк України (НБУ) та блокування стягнення на користь держави боргів із колишніх власників збанкрутілих банків, стосовно яких тривають судові розгляди.

"НАБУ звертається до президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням гарантувати незалежність Національного банку та унеможливити політичний тиск і не брати участі в блокуванні відновлення справедливості та повернення коштів до бюджету", - йдеться в заяві НАБУ, переданій агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначено в заяві, НАБУ з розумінням ставиться до заходів регулятора щодо оздоровлення банківської системи та підтримує грошово-кредитну і монетарну політику Нацбанку. "Здійснена діагностика і стрес-тести всіх банків дали позитивний результат, оскільки розроблені індивідуальні для кожного банку програми усунення недоліків. Переважна більшість акціонерів діючих банків перейняла на себе зобов'язання з докапіталізації, що дозволить зміцнити фінансову систему країни та прискорити відновлення кредитування економіки", - йдеться в заяві.

НАБУ повідомляє, що протягом останніх двох років НБУ подав до правоохоронних органів 3,246 тис. заяв на загальну суму 248 млрд грн.

Учасниками НАБУ є 62 діючі банків, які загалом охоплюють понад 90% активів ринку фінансових послуг України.

ВАЖЛИВЕ

У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшена на 1 грн, у комунальному транспорті – залишилася колишньою

СБУ у Києві запобігла замаху на життя нардепа, затримано двох осіб, до замаху причетні спецслужби РФ

Рубан заявив, що зустріч Савченко с Захарченком і Плотницьким організував він

Один військовий загинув у зоні АТО в п'ятницю, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Бальчун заявляє про саботаж та блокування його дій із боку Мінінфраструктури

ОСТАННЄ

"Укроборонпром" планує розширення співпраці з Великою Британією в програмі імпортозаміщення

Експертиза підтвердила, що виявлені в "Жулянах" комплектуючі належать ПТРК "Фагот"

У СБУ немає інформації про загрозу життю іншим народним депутатам

Російські військові, знаючи про візит Гуга, спеціально встановили додаткові пости і помилкові знаки про мінування

Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду в маршрутках

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА