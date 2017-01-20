Події

20:08 20.01.2017

Київ закликає міжнародних партнерів до впливу на РФ для припинення переслідування журналіста Семени - речник МЗС

Українська сторона закликає міжнародну спільноту вплинути на Російську Федерацію з тим, щоб припинити переслідування кримського журналіста Миколи Семени та інших українських громадян.

"Журналіст М.Семена переслідується за політичними мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист батьківщини! Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на РФ із вимогою припинити переслідування М.Семени та інших українських громадян", - написала речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в мікроблозі у Twitter у п'ятницю.

Адвокат М.Семени Еміль Курбедінов написав на своїй сторінці у Facebook, що його підзахисний в п'ятницю увечері отримав обвинувальний висновок, і незабаром кримінальну справу буде направлено до суду: "Обвинувальний висновок - підсумок досудового розслідування. Після цього справу передають до суду".

Кримське управління Федеральної служби безпеки навесні 2016 року порушило кримінальну справу стосовно М.Семени за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням засобів масової інформації або електронних чи інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу Інтернет).

У квітні стосовно М.Семени було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

М.Семена - журналіст інтернет-проекту "Крим.Реалії", підрозділу радіо "Свобода".

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