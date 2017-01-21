У Дніпровському районі Києва застрелили адвоката

Невідомий поранив адвоката у Дніпровському районі Києва, від вогнепальних ран той помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" КК України.

"Близько опівночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією встановлено, що невідомий біля будинку, де мешкав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив адвокату в голову. Від отриманого поранення той помер в лікарні", - повідомляє відділ комунікації поліції Києва в суботу.

Правоохоронці встановили особу загиблого – це 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

Слідство розглядає кілька версій скоєння злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійну діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.

Під час огляду місця події виявлено стріляну гільзу калібру 7,65 мм, її відправили для проведення експертизи.