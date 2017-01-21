Події

12:56 21.01.2017

Групу нелегалів із В'єтнаму і їхнього провідника затримано на кордоні з Росією

Прикордонники Харківського прикордонного загону затримали під час спроби нелегально перетнути кордон чотирьох громадян В'єтнаму та їх українського провідника.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, інформацію про можливе порушення державного кордону отримали співробітники оперативних підрозділів.

"Негайно до передбачуваного місця незаконного перетину кордону групою незаконних мігрантів було вислано прикордонний наряд відділу "Веселе". Вже незабаром між російським населеним пунктом Середа і українським Нескучне порушників знайшли і затримали. Вони якраз порушили кордон з Росії і пробиралися вглиб України", - йдеться в повідомленні.

Затримано чотирьох громадян В'єтнаму віком від 25 до 39 років і 26-річного жителя Харкова, що супроводжував їх.

Як встановили прикордонники, іноземці хотіли перетнути транзитом Україну, їх кінцевою метою була одна з європейських країн. Оскільки документів, які дозволяють перетин українського кордону, вони не мали, кордон перетнули в обхід пункту пропуску. Харків'янин погодився допомогти їм за винагороду в сумі $1 тис.

Подальшу долю затриманих вирішить суд. Крім того, направлено повідомлення для внесення до ЄРДР інформації про виявлення ознак кримінального злочину, передбаченого ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

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