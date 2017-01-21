Події

12:58 21.01.2017

Російські військові, знаючи про візит Гуга, спеціально встановили додаткові пости і помилкові знаки про мінування

Російське командування вживає заходів для перешкоджання діяльності Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ з метою приховування порушень домовленостей про відвід озброєнь, підкреслює Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"20 січня командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ було заздалегідь попереджено про роботу на ділянці відповідальності полку першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Гуга. З метою приховування місць розташування забороненого озброєння та недопущення представників місії і журналістів в "заборонені райони" було встановлено додаткові пости і неправдиві позначення про мінування місцевості", - йдеться в повідомленні ГУР на сторінці у «Фейсбуці» в суботу.

Як повідомлялося, А.Гуг перебуває з візитом на Донбасі 18-27 січня для ознайомлення з ситуацією щодо безпеки уздовж лінії зіткнення.

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