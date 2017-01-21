У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшена на 1 грн, у комунальному транспорті – залишилася колишньою

У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшилася на одну гривню, але тарифи на проїзд у комунальних тролейбусах, трамваях і автобусах залишаються колишніми, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У повідомленні наголошується, що приватні перевізники Києва ініціюють збільшення вартості своїх послуг на одну гривню через підвищення заробітної плати водіям та іншим працівникам транспортних підприємств внаслідок зростання мінімальної зарплати в Україні.

"Водночас столична влада працює, щоб представити жителям хорошу альтернативу приватним перевізникам, поліпшуючи якість послуг із перевезення у комунальному транспорті", - запевнили в КМДА.

Як зазначив керівник департаменту транспортної інфраструктури Сергій Майзель, міська влада спільно зі Світовим банком та ЄБРР завершує розробку нової транспортної схеми столиці, що дасть змогу зробити маршрути громадського транспорту оптимальнішими і зручнішими для жителів.

"Крім того, оновлюється парк автобусів, тролейбусів і трамваїв: у 2016 році було придбано більше сотні нових одиниць рухомого складу комунального громадського транспорту", - йдеться в прес-релізі.