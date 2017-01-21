Події

14:52 21.01.2017

У СБУ немає інформації про загрозу життю іншим народним депутатам

Безпеці народних депутатів, за винятком того, на якого готувався замах, ніщо не загрожує, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"У нас, на щастя чи на жаль, немає даних про загрозу безпеці ще комусь з конкретних народних депутатів України на цю хвилину", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

Як повідомлялося, на брифінгу в суботу В.Грицак поінформував, що було попереджено замах на життя народного депутата України та про причетність до злочину спецслужб РФ. Прізвище народного депутата глава СБУ не назвав.

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