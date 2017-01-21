Події

15:08 21.01.2017

Експертиза підтвердила, що виявлені в "Жулянах" комплектуючі належать ПТРК "Фагот"

Експертиза підтвердила, що виявлені прикордонниками в аеропорту "Жуляни" комплектуючі належать до протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот", повідомила прес-служба Держприкордонслужби в суботу.

Як повідомлялося, 19 січня в пункті пропуску аеропорту "Київ" (Жуляни) під час огляду багажного відділення літака, що здійснював рейс в Іран, прикордонний наряд виявив 17 ящиків із вантажем, на який не було будь-яких товаросупровідних документів, їх не було внесено в бортовий журнал.

У результаті огляду в трьох ящиках було виявлено комплектуючі до ПТРК "Фагот". В інших ящиках були комплектуючі до літаків.

За фактом виявлення предметів військового призначення направлено повідомлення в СБУ з реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ознак злочинів, передбачених ст.201 КК України (контрабанда) та ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

ВАЖЛИВЕ

У Києві вартість проїзду у приватних маршрутках збільшена на 1 грн, у комунальному транспорті – залишилася колишньою

СБУ у Києві запобігла замаху на життя нардепа, затримано двох осіб, до замаху причетні спецслужби РФ

Рубан заявив, що зустріч Савченко с Захарченком і Плотницьким організував він

Один військовий загинув у зоні АТО в п'ятницю, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції

Бальчун заявляє про саботаж та блокування його дій із боку Мінінфраструктури

ОСТАННЄ

"Укроборонпром" планує розширення співпраці з Великою Британією в програмі імпортозаміщення

У СБУ немає інформації про загрозу життю іншим народним депутатам

Російські військові, знаючи про візит Гуга, спеціально встановили додаткові пости і помилкові знаки про мінування

Київська ОДА вимагає від перевізників обґрунтувати суттєве подорожчання проїзду в маршрутках

Групу нелегалів із В'єтнаму і їхнього провідника затримано на кордоні з Росією

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА