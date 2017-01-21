"Укроборонпром" планує розширення співпраці з Великою Британією в програмі імпортозаміщення

Україна планує нарощувати військово-технічне співробітництво з Великою Британією, зокрема у галузі імпортозаміщення.

Як повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", можливості розширення двостороннього ВТС сторони обговорили під час відвідування міністром оборони Великої Британії Майклом Феллоном ДП "Антонов" (Київ) у п'ятницю.

Голова британського оборонного відомства ознайомився з перспективними проектами українського авіапрому, зокрема новим транспортним Ан-132, який Україна створює на замовлення Саудівської Аравії за участю британських Dowty Propellers і Ipeco.

М.Феллон позитивно оцінив досвід двостороннього партнерства за програмою Ан-132, запевнивши, що Велика Британія планує поглиблювати ВТС з Україною.

"Я мав можливість на власні очі переконатися в міцних економічних і торговельних зв'язках між ДП "Антонов" і британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємося поглибити в той час, коли наша країна виходить на новий рівень", - зазначив він. М.Феллон додав: "Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів".

Президент ДП "Антонов" Олександр Коцюба нагадав про успішний досвід українсько-британської співпраці на світовому ринку авіаперевезень надважких негабаритних вантажів, а також у сфері стратегічних авіаційних перевезень із використанням можливостей українських важких транспортних Ан-124-100 "Руслан" і Ан-225 "Мрія", відзначивши, що з січня 2017 року в передмісті Лондона працює представництво "Авіаліній Антонова" - компанія Dreamlifts Ltd.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер у ніші транспортних літаків найширшого призначення. Підприємство співпрацює з 76 країнами світу. За рішенням уряду, з квітня 2015 року підприємство входить до складу держконцерну "Укроборонпром".