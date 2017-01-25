У Кабміні виступають за прив'язку зарплати держслужбовця до ефективності роботи в 2017 р.

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко вважає, що у 2017 році необхідно запровадити прив'язку заробітної плати державних службовця до ефективності його роботи.

"Державна служба має бути відповідним чином оплачена, але вона повинна демонструвати і відповідний результат... Прив'язка оплати праці державних службовців до оцінки ефективності їхньої діяльності, мені здається, дуже ефективна річ, ми повинні теж в цьому році до цього повернутися", - сказав О. Саєнко в середу в Києві під час "круглого столу", присвяченого обговоренню питань реформування державного управління в рамках середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

Міністр зазначив, що в 2017 році в бюджеті закладено фінансування під програму роботи команд реформ у міністерствах, як це передбачено в законі "Про державну службу".