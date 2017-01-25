Події

17:17 25.01.2017

У Кабміні виступають за прив'язку зарплати держслужбовця до ефективності роботи в 2017 р.

Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко вважає, що у 2017 році необхідно запровадити прив'язку заробітної плати державних службовця до ефективності його роботи.

"Державна служба має бути відповідним чином оплачена, але вона повинна демонструвати і відповідний результат... Прив'язка оплати праці державних службовців до оцінки ефективності їхньої діяльності, мені здається, дуже ефективна річ, ми повинні теж в цьому році до цього повернутися", - сказав О. Саєнко в середу в Києві під час "круглого столу", присвяченого обговоренню питань реформування державного управління в рамках середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.

Міністр зазначив, що в 2017 році в бюджеті закладено фінансування під програму роботи команд реформ у міністерствах, як це передбачено в законі "Про державну службу".

ВАЖЛИВЕ

Ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Попасна та зупинили поїзд, що рухався на окуповану територію

Понад 230 осіб загинули з початку року у пожежах в Україні

"Автомобільні дороги України" попереджають про погіршення погодних умов

НАБУ затримало в. о. голови правління ОГХК

Київ вимагає від РФ терміново звільнити журналіста Сущенка

ОСТАННЄ

Україна збільшила відбір газу зі сховищ на 42% у зв'язку з похолоданням

В чергах на кордоні з Польщею перебувають 400 автомобілів

Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" минулого вечора, постраждалих немає

Порошенко в розмові з Таяні закликав Європарламент підтримати пропозицію про надання Україні автономних торгових преференцій

Хакер вказав на низький рівень захищеності сторінки президента США в Twitter

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в николаеве
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА