Події

17:23 25.01.2017

Поліція відкрила кримінальне провадження за осквернення комплексу "Биківнянські могили"

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом вчинення невідомими особами акту вандалізму на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

"Невідомі протягом ночі червоною фарбою розмалювали "Биківнянські могили" та пошкодили дві стели. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка оглянула місце і виявила пристрій із залишками фарби. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження", - повідомляє в середу прес-служба столичної поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання зловмисників.

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