Події

17:24 25.01.2017

МОЗ України перевірить відповідність якості української медосвіти стандартам США

Міністерство охорони здоров'я України оцінить відповідність якості української медичної освіти стандартам США на додипломному та післядипломному етапах, повідомила прес-служба відомства.

Для оцінювання відповідності якості освіти на додипломному етапі МОЗ планує використовувати екзаменаційний тест з клінічних дисциплін "Міжнародні основи медицини", розроблений Національною радою медичних експертів США.

Тест, який проходитимуть студенти-медики VI курсу, складається з 160 питань. Він міститиме питання внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії, психіатрії, акушерства і гінекології.

Під час оцінювання на післядипломному етапі підготовки до іспиту для українських лікарів-інтернів "Крок 3. Загальна лікарська підготовка" буде включено субтест з 50 питань щодо надання медичної допомоги за невідкладних станів, що складатиметься із завдань іспиту для отримання медичної ліцензії США.

Результати тестування розраховуватимуть окремо як для основного, так і для субтесту.

У повідомленні наголошується, що підсумком складання ліцензійного іспиту для інтернів вважається результат, отриманий лише за основний тест, мінімальний критерій успішної здачі якого дорівнює 70,5%.

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