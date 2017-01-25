Події

17:42 25.01.2017

МЗС України засудив наругу над меморіалом жертвам НКВС у Биківні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив осквернення меморіалу пам'яті жертв масових політичних репресій, розстріляних співробітниками НКВС СРСР у Биківні на околиці Києва.

"Рішуче засуджую наругу над українським і польським меморіалами у Биківні. Для провокаторів немає нічого святого, і вони відповідатимуть за все", - написав П. Клімкін на своїй сторінці в мікроблозі "Твіттер" у середу.

Пізніше прес-служба МЗС України поширила офіційну заяву, в якій рішуче засуджує акт вандалізму на українській та польській частинах Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

"Українські правоохоронні органи вживають невідкладних заходів для розслідування цього ганебного вчинку і притягнення винних до відповідальності. Переконані, що спільними зусиллями Україна та Польща не дозволять будь-яким спробам зашкодити українсько-польської дружби, що базується на загальній історії та європейських цінностях", - зазначено в заяві українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше 25 січня 2017 року стало відомо, що у Биківні невідомі осквернили український і польський меморіали жертвам НКВС.

Згідно з фото, які оприлюднив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, на польській частині меморіалу червоною фарбою нанесені написи "СС Галичина", а українською "ОУН-УПА".

В. В'ятрович зазначив, що вандали, які зробили це вночі, залишили сліди схожі на ті, що й Гуті Пеняцькій у Львівській області.

Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" розташований у селищі Биківня. Протягом 1937-1941 років Биківнянський ліс був місцем таємного поховання жертв масових політичних репресій, розстріляних співробітниками НКВС у київських тюрмах. За даними українських істориків у Биківні поховано 30-35 тис. розстріляних жителів Києва та області, а також понад 3,5 тис. іноземних громадян.

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