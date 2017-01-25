НАБУ і САП просять суд дозволити заочне досудове розслідування стосовно судді Чауса

Детективи Національного антикорупційного бюро України за погодженням з прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до Солом'янського районного суду Києва про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (т. зв. "заочне розслідуванні") щодо судді Дніпровського районного суду р. Києва Миколи Чауса.

Як повідомила в середу прес-служба НАБУ, на таке рішення НАБУ і САП змушені були піти, оскільки підозрюваний переховується від органу досудового розслідування і оголошений в міжнародний розшук.

"Про виклик на допит його поінформували у відповідності з вимогами законодавства. Відповідні публікації, як того вимагає закон, розміщені на офіційних ресурсах: у газеті "Урядовий кур'єр" та на веб-сайті Бюро", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) викрили суддю Дніпровського райсуду Києва М.Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді М.Чауса. Спікер парламенту Андрій Парубій одразу ж підписав ці дві постанови.

У САП того ж дня повідомили, що М.Чаус перебував в окупованому Росією Криму.

Солом'янський райсуд Києва 12 вересня дав дозвіл на затримання М.Чауса.

На початку жовтня директор НАБУ Артем Ситник допустив, що М.Чаус сам повернеться до України, а також зазначив, що готуються документи для звернення до Інтерполу.

З 16 серпня суддя М.Чаус оголошений в національний, а з 11 листопада - у міжнародний розшук.