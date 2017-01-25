Суд заборонив кільком мобільним операторів знищувати дані періоду Майдану і анексії Криму

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України та наклав арешт на всі належні "Vodafone Україна", lifecell, "Укртелеком" і "Трімоб" носії інформації, які містять дані про дзвінки, SMS, переміщення та інші дані абонентів у період з 18 січня до 16 березня 2014 року.

Про це повідомляється в кількох постановах суду від 17 січня 2017 року, оприлюднених у державному реєстрі судових рішень.

Як зазначається у постановах, клопотання про арешт було подано департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину щодо створення або керівництва злочинною організацією з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

"У цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини створення Особою_2 злочинної організації та її діяльності, а також вчинення Особою_2, а також членами очолюваної ним злочинної організації кримінальних злочинів для узурпації влади в 2010 році... Перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів у період листопад 2013 - лютому 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестувальників, організація їх умисних вбивств. Також досліджується, зокрема, діяльність вищих посадових осіб, які входили до злочинної організації та пов'язаних із ними осіб, яка призвела до подій лютого - березня 2014 року в Автономній Республіці Крим і на сході країни і впливала на їхній розвиток", - наголошується в постанові.

Прокуратура зазначає, що на сьогодні орган досудового розслідування з об'єктивних причин не може визначитися з конкретним колом осіб, інформація про телефонні з'єднання яких матиме значення для розслідування, черещ цк і потрібне збереження всієї і інформації за цей період.

"Під час досудового розслідування досліджуються неправомірні дії щодо учасників протестних акцій по всій території України. Варто зауважити, що в зазначених акціях брали участь понад 1 млн осіб, натомість з боку правоохоронних органів на припинення акцій протесту було задіяні лише представники підрозділів громадської безпеки, понад 20 тис. осіб", - зазначається про постанові.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в листопаді 2016 року повідомляв, що обговорив із представниками міжнародного кримінального суду в Гаазі можливість розслідування справи щодо подій на Майдані, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі.

За його словами, колишній президент Віктор Янукович створив організовану злочинну групу і разом з іншими особами здійснював злочини проти українських громадян, став на шлях державної зради.

Як повідомлялося, у період з 21 листопада до 21 лютого 2013 2014 року в Україні відбулися масові акції громадянського протесту, які призвели до повалення влади президента Віктора Януковича, який втік з країни після подій 18-20 лютого, коли від обстрілу загинули понад 100 майданівців. Загалом, під час участі в масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року майже 1 тис. осіб дістали тілесних ушкоджень (тяжких, середньої тяжкості, легких).