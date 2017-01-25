Події

19:11 25.01.2017

Курс гривні на міжбанку в середу зміцнився

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середу зміцнився до 27,225 грн/$1 з 27,245 грн/$1 після торгів у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їхніми словами, котирування гривні до завершення торгів стновили – 27,21-27,24 грн/$1.

НБУ цього дня аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 27,2081 грн/$1 з 27,2319 грн/$1 у попередній робочий день.

Торговий оборот склав $261,3 млн, тоді як у попередній робочий день - $271,14 млн.

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