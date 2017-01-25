НАБУ затримало в. о. голови правління ОГХК

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило корупційну схему в ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що завдала збитків на суму понад 300 млн грн, наразі затримано в. о. голови правління компанії.

"Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали в. о. голови правління ОГХК, який може бути причетний до завдання шкоди ДП на суму понад 300 млн грн. Подробиці - пізніше", – йдеться в повідомленні НАБУ в середу.

Пізніше НАБУ повідомило в мікроблозі "Твіттер", що затримали ще одного учасника цієї корупційної схеми "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". "Ним виявився екс-заступник директора підприємства", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, фактичну діяльність ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало з серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного (ВГМК) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК).

ДП "ОГХК" 8 грудня 2016 року було перетворено в ПАТ "ОГХК". Як повідомлялося, уряд в серпні 2016 року віднесло ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Згідно з даними в держреєстрі, в. о. керівника ПАТ є Руслан Журило.

Компанія за підсумками 2015 року отримала чистий дохід 1,9 млрд грн, прибуток до оподаткування - 773 млн грн. Було продано 163 тис. тонн ільменіту, 49 тис. тонн рутилу і 25 тис. тонн циркону.

За підсумками січня-вересня 2016 року чистий прибуток ОГХК зріс у 2,8 рази порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 665,9 млн грн.

Компанія реалізує продукцію більш ніж у 30 країн світу. Основні ринки збуту – ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.