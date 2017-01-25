Хакер вказав на низький рівень захищеності сторінки президента США в Twitter

Хакер, відомий в Інтернеті під псевдонімом WauchulaGhost, закликав американську адміністрацію посилити безпеку сторінки президента США Дональда Трампа в Twitter, повідомляє в середу американське видання "Хілл".

Хакер також відзначив слабку безпеку сторінок віце-президента США Майка Пенсі та першої леді США Меланії Трамп.

За даними "Хілл", щоб це продемонструвати, хакер виклав в Інтернет інформацію з адресами електронних пошт, пов'язаних зі сторінками М. Трамп, прес-секретаря Білого дому Шона Спайсер і радника Білого дому з соціальних медіа Дена Скавіно в Twitter.

Хакер пояснив, що у зв'язку зі слабкими налаштуваннями безпеки на сторінках цих користувачів відгадати адреси електронної пошти не було складним завданням.

"Все, що мені потрібно, це розгадати адресу електронної пошти. на цьому я дуже добре знаюся", - написав WauchulaGhost в повідомленні, адресованому журналістам американського телеканалу Сі-Ен-Ен.

Він додав, що за допомогою своєї методики зміг отримати доступ до 500 сторінок, пов'язаних з угруповання "Ісламська держава" (заборонена в РФ).