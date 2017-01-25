Порошенко в розмові з Таяні закликав Європарламент підтримати пропозицію про надання Україні автономних торгових преференцій

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови привітав Антоніо Таяні з обранням на посаду голови Європейського парламенту та обговорив перспективи просування двосторонніх взаємин.

"Президент України закликав Європейський парламент підтримати пропозицію Європейської комісії про надання Україні автономних торгових преференцій для сприяння подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Російської Федерації", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави Української держави в середу ввечері.

П. Порошенко також висловив сподівання на продовження рішучої підтримки з боку Європарламенту України в питанні відновлення територіальної цілісності і поглиблення відносин з Євросоюзом.

"Лідери обговорили перспективи завершення Європейським Союзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною і ЄС", - інформують у прес-службі президента України.

П. Порошенко подякував Європарламенту за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму і звернувся з проханням активно протидіяти репресіям і порушенням прав людини Росією щодо громадян України, зокрема кримських татар, а також сприяти звільнення всіх незаконно утримуваних на території Російської Федерації заручників.