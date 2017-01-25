Події

21:20 25.01.2017

"Автомобільні дороги України" попереджають про погіршення погодних умов

ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" попереджає водіїв про погіршення погодних умов в країні.

Згідно з прес-релізом компанії, в 10 областях України йде сніг, у Тернопільській і Хмельницькій області - сильний туман, значна ожеледь на дорогах спостерігається у Закарпатській та Чернігівській областях.

Станом на 18:00 25 січня на українських дорогах працює 1,013 тис. одиниць техніки і 1,685 тис. дорожників.

ПАТ закликає водіїв бути уважними та обережними, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

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