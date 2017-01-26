Бойовики обстріляли КПВВ "Мар’їнка" минулого вечора, постраждалих немає

Незаконні збройні формування в середу ввечері знову здійснили обстріл дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" (контрольно-пропускний пункт "Мар’їнка") на лінії розмежування в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі.

"З 21.30 до 23.30 терористи здійснювали обстріл зі стрілецької зброї, підствольних гранатометів і мінометів в напрямку контрольного поста "Мар’їнка". Вогонь вівся з боку лісосмуги тимчасово непідконтрольного н. п. Олександрівка", - йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України, оприлюдненому в четвер вранці.

У прикордонному відомстві зазначили, що пропускні операції в КПВВ "Мар’їнка" на цьому дорожньому коридорі, в зазначений проміжок часу не здійснювалися.

"Постраждалих серед цивільного населення і персоналу прикордонного відомства немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали", - повідомили в Держприкордонслужбі.