Події

09:51 26.01.2017

Понад 230 осіб загинули з початку року у пожежах в Україні

У зимовий період рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків і загалом з початку року внаслідок пожеж загинула вже 231 людина, а постраждали – 137 громадян.

"Переважно, головними причинами пожеж у приміщеннях є порушення громадянами правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління в нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перевантаження або несправності електромережі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в четвер вранці на сайті ДСНС України.

З огляду на невтішну статистику, Держслужба України з НС укотре закликає громадян дбати про належний протипожежний стан власних приміщень, а також дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті.

"Пам'ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та особистої безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", - зазначили в Службі.

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