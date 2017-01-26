Україна збільшила відбір газу зі сховищ на 42% у зв'язку з похолоданням

Україна у зв'язку з різким похолоданням збільшила відбір газу зі сховищ на 42% - до 78 млн. кубометрів на добу.

За інформацією ПАТ "Укртрансгаз", цей режим відбору газу є абсолютно оптимальним, запас додаткових потужностей в наявності.

Як повідомлялося, в Україні з початку стартував 13 жовтня опалювальний сезон і з 21 січня 2017 року країна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 28,2% (на 4 млрд 150,39 млн куб. м) – до 10 млрд 581,64 млн куб. м.