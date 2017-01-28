У Норвегії розслідують втручання РФ у питання присудження Нобелівської премії в 2015 р.

Поліцейська служба безпеки (ПСБ) Норвегії звинуватила Росію в залученні спецслужб для втручання в роботу Нобелівського комітету щодо присудження Нобелівської премії миру президентові України Петру Порошенку в 2015 році, повідомляє телерадіокомпанія NRK.

Згідно з інформацією телерадіокомпанії, 10 червня 2015 року двоє людей, які представилися співробітниками російського посольства в Осло, прийшли в Нобелівський інститут для зустрічі з його директором Улавом Ньєлстадом. Як пізніше вирішила норвезька поліція, один із відвідувачів був співробітником російських спецслужб.

На думку ПСБ, ця зустріч була частиною російської інформаційної операції проти Норвегії та Нобелівського комітету.

За два тижні до цієї зустрічі в "проросійських блогах та новинних виданнях" (наприклад, на новинному сайті "Спутник") було оприлюднено листа, нібито за підписом спікера Верховної Ради України Володимира Гройсмана, адресованого дипломату посольства США в Осло.

У листі зазначалося, що США нібито активно виступає за присудження Нобелівської премії миру 2015 року президенту України Петру Порошенку. У листі В.Гройсман нібито просить Нобелівський комітет надати гарантії, що П.Порошенко отримає премію. "Для містера Порошенка дуже важливо мати гарантії, що він буде удостоєний премії у 2015 році", - цитує телеканал зміст листа.

Телерадіокомпанія NRK зазначає, що через кілька днів і посольство США, і Верховна Рада спростували справжність листа В.Гройсмана.

Через два тижні після публікації листа відбулася вищезгадана зустріч із двома представниками російського посольства в Нобелівському інституті. Зустріч тривала півгодини і, за словами У.Ньєлстада, була абсурдною. Після цього він звернувся в поліцію.

В результаті співробітники Поліцейської служби безпеки дійшли висновку, що лист був підробкою, а візит російських дипломатів у Нобелівський інститут був спробою російських спецслужб вплинути на рішення. На думку телеканалу, якби П.Порошенко отримав Нобелівську премію, цей фальшивий лист підірвав би довіру до Нобелівського комітету і самої премії.

На цю публікацію NRK вже відреагували в Росії. Так, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов назвав "фантасмагорією" і "маячнею" заяви про спроби Росії вплинути на процес присудження Нобелівської премії.

2015 році Нобелівську премію миру отримав Квартет національного діалогу Тунісу за демократизацію країни після революції. Квартет удостоєний нагороди за демократичні зміни в Тунісі після революції 2011 року.