Суд заарештував в.о. голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн

Суд обрав в.о. голови правління ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Як повідомило в суботу Національне бюро розслідувань на офіційній сторінці у соцмережі "Фейсбук", запобіжний захід обрано терміном на 60 днів.

Деталі в Бюро пообіцяли повідомити пізніше.

Раніше НАБУ повідомило, що Солом'янський районний суд Києва в п'ятницю, 27 січня, розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу посадовим особам ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), затриманим за підозрою в створенні корупційної схеми, в результаті якої державі було завдано збитків на суму понад 300 млн грн.

В о. голови правління компанії ОГХК був затриманий співробітниками Бюро 25 січня 2017 року.

Як повідомлялося, фактична діяльність ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочалася з серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного (ВГМК) і Іршанського гірничо-збагачувального комбінатів (ІГЗК).

ДП "ОГХК" 8 грудня 2016 року було перетворено в ПАТ "ОГХК". Як повідомлялося, уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році. Згідно з даними в держреєстрі, в.о. керівника ПАТ є Руслан Журило.

Компанія за підсумками 2015 року отримала чистий дохід 1,9 млрд грн, прибуток до оподаткування - 773 млн грн. Було продано 163 тис. тонн ільменіту, 49 тис. тонн рутилу і 25 тис. тонн циркону.

За підсумками січня-вересня 2016 року чистий прибуток ОГХК зріс в 2,8 разу порівняно з аналогічним періодом 2015 року - до 665,9 млн грн.

Компанія реалізує продукцію більш ніж у 30 країн світу. Основні ринки збуту – ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.