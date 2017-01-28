СБУ викрила львівських підприємців на спробі незаконного продажу комплексу моніторингу супутникового зв'язку

Співробітники Служби безпеки України викрили факт незаконної розробки та спроби продажу однієї з львівських комерційних структур комплексу моніторингу супутникового зв'язку.

Як повідомляє прес-центр СБУ в суботу, правоохоронці встановили, що бізнесмени, використовуючи розробки науково-дослідних інститутів, створили комплекс для перехоплення даних, переданих супутниковими каналами зв'язку. «Товар» ділки планували продати за кордон під виглядом продукції, що не належить до спеціальної техніки, призначеної для таємного отримання інформації.

Під час обшуку в офісі комерційної структури співробітники СБУ виявили спеціальну техніку та вилучили документацію, яка свідчить про наміри керівництва фірми нелегально реалізувати продукцію.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 359 КК України. Тривають оперативно-слідчі дії.