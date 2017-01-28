Підозрюваний у жорстокому вбивстві матері та дитини в Овідіополі покінчив життя самогубством у СІЗО

Підозрюваний у жорстокому вбивстві матері та дитини в Овідіополі 29 грудня 2016 року, повісився в СІЗО, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі прокуратури Одеської області.

За інформацією прокуратури, медики констатували смерть чоловіка вранці в суботу, 28 січня.

За фактом смерті ув'язненого, якого підозрюють у вбивстві двох людей в Овідіополі наприкінці грудня 2016 року, поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою "самогубство").

За попередньою інформацією, смерть настала від механічної асфіксії шиї, шляхом повішання на простирадлі.

У прокуратурі зазначили, що з 4 січня 2017 цю людину утримували в одиночній камері.

"Такі заходи були застосовані на вимогу обласної прокуратури пенітенціарним закладом у зв'язку з наявною інформацією про можливі незаконні дії з боку інших ув'язнених", - відзначили в прес-службі.

Раніше джерело агентства "Інтерфакс-Україна" повідомило, що підозрюваний у жорстокому вбивстві матері та дитини в Овідіополі 29 грудня 2016 року повісився в СІЗО. В управлінні Державної пенітенціарної служби в Одеській області ситуацію прокоментувати відмовилися.

Як повідомлялося, 31 грудня 2016 року Овідіпольський районний суд задовольнив клопотання Іллічівської місцевої прокуратури та заарештував без права на заставу підозрюваного Дмитра П.

Як повідомлялося, 31-річний житель Овідіополя 29 грудня убив і обезголовив жінку та її 2-річну дитину. Крім того чоловік мав намір убити інших, скоївши наїзд на велику юрбу людей в Одесі. Згідно з інформацією поліції, втілюючи запланований теракт він, після вбивства жінки і її дочки в Овідіополі, сів у вантажний автомобіль і поїхав в обласний центр. Під час руху по трасі він скоїв ДТП, але не зупинився. Поліцейські змогли заблокувати в'їзд чоловіка в Одесу, але при цьому не змогли одразу затримати злочинця, і він сховався від переслідування.

Пошуки злочинця тривали близько доби. У результаті його затримали в посадці неподалік Овідіополя. До цього він переховувався від поліції в одному з будинків дачного кооперативу в Овідіопольському районі.