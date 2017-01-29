ДТП за участю 7 автомобілів сталася на проспекті Перемоги в Києві

У Києві на проспекті Перемоги,33 біля станції метро "Політехнічний інститут" пізно ввечері 28 січня сталася масштабна ДТП за участю семи автомобілів, унаслідок чого постраждали дві людини, повідомляє інтернет-видання "espreso.tv".

За даними видання, водій автомобіля Volkswagen Jetta здавав назад, внаслідок чого водій Volkswagen Transporter, що їхав позаду, не встигнувши зреагувати, врізався в інший легковий автомобіль. У ДТП загалом постраждали автомобілі Кіа, два Hyundai, Toyota і три Volkswagen.

Через інцидент було повністю перекрито рух у напрямку центру столиці. Дві людини постраждали і були госпіталізовані.