Події

13:09 29.01.2017

Бойовики штурмували позиції ЗСУ в авдіївській промзоні, обидві сторони зазнають втрат

У неділю, 29 січня, у районі Авдіївської промзони (Донецька обл.) бойовики почали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів позицій ЗСУ, після чого перейшли в наступ і роблять спроби витіснити українських військових з їхніх позицій, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник почав штурмові дії. Вдалим маневром і контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника і не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат", - йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю на сторінці прес-центру в мережі "Фейсбук".

В інформації зазначається, що провокація мала на меті звинуватити українську сторону в порушенні досягнутих домовленостей. Наразі ситуація в районі Авдіївської промзони залишається напруженою.

"Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи. На жаль, з нашого боку також є втрати", - повідомили в штабі АТО.

При цьому в інформації не уточнюється про характер і кількість загиблих і поранених українських військових.

ВАЖЛИВЕ

Поета О.Олеся перепоховали в Києві на Лук'янівському цвинтарі

Авдіївка знеструмлена

Троє бійців ЗСУ загинули і один поранений в авдіївській промзоні, ще двоє дістали поранень у Кам'янці та Широкиному

Керівництво України вшанувало пам'ять героїв Крут у Києві

Звідти, з Крут, наші героїчні діти дивляться в глибини нашої совісті – Порошенко

ОСТАННЄ

Морози до -28°С очікуються в найближчі дні на сході України

Авдіївський коксохім працює на одному уводі ЛЕП внаслідок обстрілу

Заступника облпрокурора Кіровоградщини затримали за спробу підкупу військового прокурора

ДТП за участю 7 автомобілів сталася на проспекті Перемоги в Києві

Вклоняюся мужності юних героїв, які боролися за Україну – Гройсман

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА