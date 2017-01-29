Бойовики штурмували позиції ЗСУ в авдіївській промзоні, обидві сторони зазнають втрат

У неділю, 29 січня, у районі Авдіївської промзони (Донецька обл.) бойовики почали інтенсивний обстріл зі стрілецької зброї та мінометів позицій ЗСУ, після чого перейшли в наступ і роблять спроби витіснити українських військових з їхніх позицій, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З сьомої години, з метою захоплення наших позицій противник почав штурмові дії. Вдалим маневром і контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника і не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ зазнали значних втрат", - йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю на сторінці прес-центру в мережі "Фейсбук".

В інформації зазначається, що провокація мала на меті звинуватити українську сторону в порушенні досягнутих домовленостей. Наразі ситуація в районі Авдіївської промзони залишається напруженою.

"Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи. На жаль, з нашого боку також є втрати", - повідомили в штабі АТО.

При цьому в інформації не уточнюється про характер і кількість загиблих і поранених українських військових.