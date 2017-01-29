Троє бійців ЗСУ загинули і один поранений в авдіївській промзоні, ще двоє дістали поранень у Кам'янці та Широкиному

Троє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще один дістав поранення з початку доби внаслідок артилерійського обстрілу і штурмових дій бойовиків біля авдіївської промзони (Донецька обл.), повідомляє речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Унаслідок сьогоднішніх бойових дій в районі авдіївської промзони сили антитерористичної операції зазнали втрат: станом на цю хвилину маємо інформацію про трьох загиблих українських військовослужбовців і одного пораненого. Наголошуємо: ці втрати сталися з початку цих доби", - сказав він на брифінгу в неділю вдень в Києві.

О.Мотузяник зазначив, що близько 5.00 неділі в районі Авдіївської промзони бойовики почали інтенсивну артилерійську підготовку і о 7.00 зробили спробу витіснити українських військових із займаних позицій.

За його словами, штурмові дії бойовиків було припинено успішними контрдіями українських підрозділів. Бойовики відступили, зазнавши "значних втрат".

"Станом на цей час ситуація в авдіївській промзоні залишається напруженою: противник продовжує обстрілювати наші позиції з усього наявного озброєння, однак поки що до штурмових дій не переходить", - поінформував речник Міноборони України і додав, що у зв'язку з активізацією противника підрозділи ЗСУ на всій лінії фронту на Донбасі перебувають у стані підвищеної боєготовності.

Крім цього, повідомив речник Міноборони, за минулу добу внаслідок бойових дій двоє військовослужбовців дістали поранень. "Це сталося в результаті ворожих обстрілів у Кам'янці (Донецький напрямок) і Широкиному", - сказав він.

Говорячи про оперативну ситуацію на інших ділянках фронту, О.Мотузяник повідомив, що "найскладніша ситуація" на маріупольському напрямку.

"Противник цілими батареями застосовує важке озброєння. Вперше за багато тижнів наші позиції між Новотроїцьким і Докучаєвському були обстріляні з мінометів. Також кілька десятків мін прилетіло в бік Красногорівки з боку Донецька. Однак свої основні зусилля противник зосередив на приморських рубежах", - поінформував він.

Зокрема, по Водяному за півтори години бойовики випустили по позиціях ЗСУ понад 180 122-мм снарядів, причому стрільба відбувалася не з одного місця, а з двох (Заїченка та Саханки).

"На сусідніх рубежах оборони - Павлополі, Гнутовому, Талаківці, Лебединському, Широкиному - ситуація аналогічна. Крім артилерії, мінометів і легкого озброєння, окупанти кинули в бій бронетехніку. Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 38 ворожих обстрілів, зокрема 14 - з важкого озброєння", - сказав спікер українського оборонного відомства.

Говорячи про ситуацію на донецькому напрямку, О.Мотузяник повідомив, що крім боїв біля Авдіївки, на Світлодарській дузі було два мінометних обстріли. Також по одній ворожій провокації зафіксовано в Зайцевому, Верхньоторецькому та Кам'янці.

На луганському напрямку за минулу добу найбільше дісталося Кримському: під час двох артобстрілів пізно ввечері суботи з боку противника по позиціях ЗСУ було випущено 50 снарядів.

Також між 15.00 та 20.00 суботи кілька ворожих провокацій сталося в Попаснянському районі.