Події

14:56 29.01.2017

Авдіївка знеструмлена

У неділю вдень була знеструмлена прифронтова Авдіївка (Донецька обл.), де з раннього ранку бойовики здійснюють інтенсивні артилерійські обстріли позицій Збройних сил України і влучали в житловий сектор, повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін.

"Обстріли тривають із самого ранку, і постійно в районі промзони. Зараз, буквально сім хвилин назад, місто було знеструмлене. З'ясовуємо, в чому причина, і вживатимемо певні заходи", - повідомив він в ефірі телеканалу "112.Україна" близько 13.30 неділі.

Відповідаючи на запитання, яка ситуація з теплопостачанням, П.Малихін поінформував, що оскільки опалення йде від заводу, то воно в місті є.

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики в неділю вранці обстріляли житловий сектор м. Авдіївки в районі вул. Заводської і Сєдове, внаслідок чого поранень дістали дві людини.

Говорячи про стан поранених, П.Малихін повідомив, що обох постраждалих – чоловіка та жінку, доставили в лікарню, де їм було надано медичну допомогу. Їхній стан наразі стабільний.

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