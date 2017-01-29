Морози до -28°С очікуються в найближчі дні на сході України

Найближчої доби погоду більшої частини території України визначатиме холодна повітряна маса, найбільш холодна погода буде у східній частині, значно слабкіше морози на заході країни, повідомляє Укргідрометцентр у неділю.

Істотних опадів не очікується. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10м/с

Температура в більшості північних, центральних, південних областей та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу, у східній частині вночі 19-24°, вдень 13-18° морозу, на решті території вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

У Києві – без істотних опадів, температура вночі 11-13°, вдень 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 30 січня найвища температура вдень була 7,1 в 1983р., найнижча вночі -25,0 у 1941 р.

На 31 січня синоптики прогнозують погоду в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у більшості областей Лівобережжя вночі 19-24°, у східних областях місцями 25-28°, вдень 8-13° морозу; на решті територій вночі 12-17°, вдень 3-8° морозу.

На 31 січня в Києві синоптики також прогнозують погоду без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 4-6° морозу.