Порошенко доручив обласним держадміністраціям допомогти Авдіївці

Президент України Петро Порошенко дав доручення головам обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги жителям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів із боку бойовиків.

"В результаті обстрілів в Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання і водопостачання. В переліку першочергових заходів - забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті глави держави у вівторок увечері.

Також ОДА і КМДА доручено працювати питання про визначення місць для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, у разі виникнення необхідності їх евакуації з міста.

"З метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський у тісній взаємодії з усіма керівниками областей України", - йдеться в повідомленні.