Події

18:23 31.01.2017

Зубко доручив МЕРТ підготувати рішення про виділення коштів на відновлення Авдіївки

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко доручив Мінекономрозвитку за поданням Донецької обласної військово-цивільної адміністрації невідкладно підготувати та представити на розгляд Кабміну проект рішення про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для проведення аварійно-відновних робіт у місті.

Як повідомляє у вівторок увечері прес-служба Г.Зубко, таке доручення він дав за результатами засідання оперативного штабу щодо ситуації в Авдіївці, що відбулося участю представників МОЗ, Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, Мінпаливенерго, Національної поліції, Національної гвардії.

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