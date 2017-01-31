Зубко доручив МЕРТ підготувати рішення про виділення коштів на відновлення Авдіївки

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко доручив Мінекономрозвитку за поданням Донецької обласної військово-цивільної адміністрації невідкладно підготувати та представити на розгляд Кабміну проект рішення про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для проведення аварійно-відновних робіт у місті.

Як повідомляє у вівторок увечері прес-служба Г.Зубко, таке доручення він дав за результатами засідання оперативного штабу щодо ситуації в Авдіївці, що відбулося участю представників МОЗ, Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, Мінпаливенерго, Національної поліції, Національної гвардії.