Рішення про зниження портових зборів буде ухвалено до квітня

Рішення про зниження портових зборів буде ухвалено до квітня 2017 року, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"До квітня 100% буде ухвалено рішення (про зниження портових зборів), сподіваюся, що раніше", - сказав він під час зустрічі з бізнесом, організованої Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) у вівторок.

Міністр зазначив, що нині триває обговорення, чи варто знижувати збори одномоментно або ж у два етапи, з метою мінімізації різкого падіння доходів Адміністрації морських портів України (АМПУ), яка акумулює портові збори.

В.Омелян додав, що обговорюється варіант зниження зборів двома хвилями по 30% у 2017-му та 2018 році.

Ще в листопаді міністр заявляв, що портові тарифи та збори в українських морських портах буде знижено щонайменше вдвічі після імплементації нової методики розрахунку таких зборів.

"Ми бачимо падіння вантажообігу в українських портах із року в рік. Неконкурентна тарифна політика в контексті портових тарифів і зборів. Ми нині над цим працюємо, є політична воля і президента, і прем'єр-міністра, і в листопаді ми затвердимо нову методику портових зборів, яка знизить їх щонайменше вдвічі", - говорив він тоді.