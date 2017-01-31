Події

18:48 31.01.2017

Жителька Мар’їнки поранена під час артобстрілу міста

Під час артилерійського обстрілу бойовиками н. п. Мар’їнка (на захід від Донецька) у вівторок удень поранення голови дістала місцева жителька, повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області.

"У момент розриву снаряда жінка перебувала у дворі приватного будинку на вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправили до лікарні міста Курахового. Повідомлення про подію надійшло до поліції о 16:50 від лікаря швидкої допомоги", - йдеться в оприлюдненому на сайті облполіції повідомленні.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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