Події

18:49 31.01.2017

Запас дизпалива для залізниць збільшено до 11 діб

Філіал "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" забезпечив запас палива на 11 діб для стабільних перевезень пасажирів і вантажів.

Як повідомила прес-служба ПАТ, окрім цього, за словами начальника філії Віталія Цвігуна, вже найближчим часом запаси дизпалива буде збільшено.

"Наразі маємо чотири укладені договори з нафтотрейдером, зазначеного в них об'єму постачання вистачить майже на два місяці роботи. Також 6 лютого на ProZorro відбудуться три аукціони щодо закупівлі дизпалива загальним обсягом 125 тис. тонн", - зазначив він.

Наголошується також, що ПАТ отримає від постачальника дизпаливо за вартістю, нижчою за розрахунковий рівень оптових цін ДП "Держзовнішінформ".

ПАТ "Укрзалізниця" здійснює закупівлі товарів і послуг шляхом проведення тендерів в електронній системі ProZorro. Уся інформація, починаючи з тендерної документації, змін, що можуть вноситися до неї, документів учасників, наявних скарг, аукціонів, укладених договорів тощо, відображається в оперативному режимі і доступна кожному користувачу мережі Інтернет.

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