Запас дизпалива для залізниць збільшено до 11 діб

Філіал "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" забезпечив запас палива на 11 діб для стабільних перевезень пасажирів і вантажів.

Як повідомила прес-служба ПАТ, окрім цього, за словами начальника філії Віталія Цвігуна, вже найближчим часом запаси дизпалива буде збільшено.

"Наразі маємо чотири укладені договори з нафтотрейдером, зазначеного в них об'єму постачання вистачить майже на два місяці роботи. Також 6 лютого на ProZorro відбудуться три аукціони щодо закупівлі дизпалива загальним обсягом 125 тис. тонн", - зазначив він.

Наголошується також, що ПАТ отримає від постачальника дизпаливо за вартістю, нижчою за розрахунковий рівень оптових цін ДП "Держзовнішінформ".

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