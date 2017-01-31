Події

18:57 31.01.2017

ДСНС розгорнула в Авдіївці 7 мобільних пунктів обігріву

На території міста Авдіївки рятувальники Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області розгорнули сім мобільних пунктів обігріву, для обслуговування яких задіяні 25 людей особового складу.

Як повідомила у вівторок прес-служба ГУ ДСНС України, станом на 18:00 до мобільних пунктів обігріву звернулося 490 людей, із них 170 осіб похилого віку та 101 дитина. Поряд із мобільними пунктами обігріву працюють три польові кухні.

"Пункти обігріву забезпечені тепловими гарматами і підключені до генератора 88 кВт, у них можна зігрітися, отримати гарячий чай, їжу і зарядити мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.

Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"Загалом на території області до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 229 осіб та 54 одиниці техніки, зокрема від ДСНС - 90 осіб та 30 одиниць техніки", - йдеться в інформації.

ВАЖЛИВЕ

МЗС України висловило протест у зв'язку з посяганнями Московського патріархату на будівлі "Стародавнього Херсонесу"

Бойовики майже півсотні разів обстріляли ЗСУ, по позиціях біля Авдіївки били "Гради", танки та 152-мм артилерія

Міністр інфраструктури прогнозує у підсумку свого конфлікту з головою "Укрзалізниці" відставку одного з них

Ремонтні бригади готові розпочати відновлення енергопостачання в Авдіївці, щойно припиниться вогонь

Україна доповнить позов проти РФ фактами обстрілів Авдіївки

ОСТАННЄ

Усіх застряглих під землею 203 гірників шахти ім. Засядька піднято на поверхню

У знеструмленій Авдіївці, яка зазнає артобстрілів, паніки немає, магазини забезпечені продуктами, але працюють лише вдень

Гройсман в Авдіївці: Ситуація повністю контрольована, подання тепла здійснюється на мінімальному рівні

ЄС вимагає звільнення адвоката кримськотатарського меджлісу Курбедінова та дотримання прав заступника голови меджлісу Умерова

Кабмін уповноважив Супрун підписати мирову угоду з Gilead

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда коммерческой недвижимости в Львове
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА