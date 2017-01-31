ДСНС розгорнула в Авдіївці 7 мобільних пунктів обігріву
На території міста Авдіївки рятувальники Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області розгорнули сім мобільних пунктів обігріву, для обслуговування яких задіяні 25 людей особового складу.
Як повідомила у вівторок прес-служба ГУ ДСНС України, станом на 18:00 до мобільних пунктів обігріву звернулося 490 людей, із них 170 осіб похилого віку та 101 дитина. Поряд із мобільними пунктами обігріву працюють три польові кухні.
"Пункти обігріву забезпечені тепловими гарматами і підключені до генератора 88 кВт, у них можна зігрітися, отримати гарячий чай, їжу і зарядити мобільні телефони", - йдеться в повідомленні.
Загальну координацію заходів щодо захисту населення та проведення аварійно-відновних робіт здійснює обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
"Загалом на території області до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 229 осіб та 54 одиниці техніки, зокрема від ДСНС - 90 осіб та 30 одиниць техніки", - йдеться в інформації.