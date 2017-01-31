Події

19:11 31.01.2017

Міністр інфраструктури прогнозує у підсумку свого конфлікту з головою "Укрзалізниці" відставку одного з них

Конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Бальчуном завершиться приходом або нового міністра, або нового голови "Укрзалізниці", вважає В.Омелян.

"Хтось буде новий - або міністр, або голова "Укрзалізниці", - сказав міністр на зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА) у вівторок.

На думку В.Омеляна, нинішня робота В.Бальчуна на посаді голови правління "Укрзалізниці" дискредитує ідею конкурсів і призначення високих зарплат керівникам держкомпаній.

Міністр повідомив, що в дискусії про позбавлення Мінінфраструктури повноважень щодо управління "Укрзалізницею" крапку ще не поставлено, і "постанову (Кабінету Міністрів - ІФ) не реалізовано".

Глава Мінінфраструктури вітав заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про необхідність незалежного аудиту "Укрзалізниці" та висловив сподівання, що цей аудит не призведе до затягування вирішення проблеми.

В.Омелян також підтвердив факт направлення ним подання на звільнення свого першого заступника Євгена Кравцова та порадив членам ЄБА тепер спілкуватися з Є.Кравцовим уже як із неофіційною особою.

"Більше в команді я його не бачу", - заявив міністр, уточнивши, що останньою краплею стало подання Є.Кравцовим як головою наглядової ради "Укрзалізниці" позитивного звіту про діяльність компанії на засіданні Кабміну 25 січня, про який В.Омеляну не було повідомлено.

Як зазначалося, в публічному конфлікті між В.Омеляном і В.Бальчуном на цьому засіданні уряду прем'єр В.Гройсман підтримав голову "Укрзалізниці".

"Я хочу наголосити, що міністр - це важлива особа, яка має допомогти, підтримати і привести до успіху. Міністр не може дозволяти собі особистого ставлення до підлеглих. Для мене важливо, щоб українська залізниця була успішною. Як прем'єр-міністр я зроблю все для того, щоб вона була успішною. Можете записати це і відстежувати, і це має нас об'єднувати... Чвари – не наш стиль", - заявив В.Гройсман.

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