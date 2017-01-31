Бойовики майже півсотні разів обстріляли ЗСУ, по позиціях біля Авдіївки били "Гради", танки та 152-мм артилерія

Бойовики надалі обстрілюють позиції Збройних сил України на всіх напрямках у зоні проведення АТО, використовуючи переважно великокаліберну артилерію. На 18:00 вівторка здійснили 46 обстрілів, внаслідок чого двоє бійців ЗСУ дістало поранень і ще двоє - травм.

"На донецькому напрямку в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях близько сотні снарядів РСЗВ БМ-21 "Град". Також вони обстрілювали наші позиції зі 152-міліметрової артилерії. Багаторазово вогонь вели танки. По Авдіївке, Опитному і Верхньоторецькому - 120-міліметрові міномети, а по Луганському - гранатомети і стрілецька зброя", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО, оприлюдненому на сторінці у Facebook у вівторок увечері.

Окрім цього, на маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії бойовики обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120-міліметрових мінометів - Новогригорівку, Красногорівку, Павлопіль, Талаківку, Новотроїцьке і Водяне. По Широкиному і Новогригорівці бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. По Чермалику - снайпер.

На луганському напрямку бойовики неодноразово вели вогонь по українських позиціях із 82-міліметрових мінометів у районі Кримського, Троїцького та Новозванівки.

"Загалом зафіксовано 46 обстрілів. Двоє наших військових поранені, двоє травмовані", - підсумували в прес-центрі штабу АТО.