Кабмін уповноважив Супрун підписати мирову угоду з Gilead

Кабінет Міністрів України уповноважив в. о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун підписати мирову угоду з американською компанією Gilead.

Відповідне розпорядження про підписання мирової угоди з Gilead Sciences Inc ("Гілеад Сайєнсиз, Інк") №45-р від 25 січня оприлюднено на сайті відомства.

"Це рішення дозволить забезпечити реалізацію домовленостей щодо мирного врегулювання претензій компанії Gilead Sciences Inc до України та запобігти значним витратам держави у ході інвестиційного арбітражу", - йдеться в пояснювальній записці до розпорядження.

Угода позитивно вплине на розвиток співпраці МОЗ із компанією Gilead щодо впровадження ефективних програм лікування вірусного гепатиту С та їх доступності українським пацієнтам.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на засіданні 25 січня ухвалив рішення про підписання мирової угоди між Україною та американським виробником лікарських засобів Gilead Sciences Inc щодо препарату для лікування гепатиту С. У рамках цієї угоди Україна має вжити заходів для усунення порушень авторських прав Gilead.

У листопаді 2015 року МОЗ зареєструвало генеричний препарат "Гратеціано" з діючою речовиною софосбувір, порушивши таким чином права Gilead на п'ятирічну ексклюзивність. Окружний адміністративний суд Києва наприкінці жовтня 2016 року відмовився скасувати реєстрацію генеричного препарату "Гратеціано".

"Гратеціано" виробляє фармкоманія "Юропіен Іджіпшен Фармасьютікал Індастріз (European Egyptian Pharmaceutical Industries, що входить до концерну Pharco, Єгипет).