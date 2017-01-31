Події

21:11 31.01.2017

Усіх застряглих під землею 203 гірників шахти ім. Засядька піднято на поверхню

Шахта ім. Засядька (Донецьк) за допомогою генератора змогла підняти на поверхню всіх 203 шахтарів, які рано-вранці у вівторок застрягли під землею через пошкодження електропідстанції, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

"Усіх 203 гірників піднято на поверхню з шахти "Засядька". З 14:00 працював генератор, що подавав струм на підйомний пристрій, який по 10 осіб піднімав шахтарів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

М.Волинець уточнив, що зараз ніхто в шахту не спускається, і лише кілька осіб стежать за рівнем води в шахті та пилогазовим режимом.

ПАТ "Шахта ім. Засядька" розташована на непідконтрольній території - це один із найбільших в Україні виробників коксівного вугілля. Засновниками ПАТ є держава в особі Фонду держмайна (володіє 16,04% акцій) та організація орендарів шахти.

ВАЖЛИВЕ

МЗС України висловило протест у зв'язку з посяганнями Московського патріархату на будівлі "Стародавнього Херсонесу"

Бойовики майже півсотні разів обстріляли ЗСУ, по позиціях біля Авдіївки били "Гради", танки та 152-мм артилерія

Міністр інфраструктури прогнозує у підсумку свого конфлікту з головою "Укрзалізниці" відставку одного з них

Ремонтні бригади готові розпочати відновлення енергопостачання в Авдіївці, щойно припиниться вогонь

Україна доповнить позов проти РФ фактами обстрілів Авдіївки

ОСТАННЄ

У знеструмленій Авдіївці, яка зазнає артобстрілів, паніки немає, магазини забезпечені продуктами, але працюють лише вдень

Гройсман в Авдіївці: Ситуація повністю контрольована, подання тепла здійснюється на мінімальному рівні

ЄС вимагає звільнення адвоката кримськотатарського меджлісу Курбедінова та дотримання прав заступника голови меджлісу Умерова

Кабмін уповноважив Супрун підписати мирову угоду з Gilead

ДСНС розгорнула в Авдіївці 7 мобільних пунктів обігріву

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
работа в белой церкви
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА