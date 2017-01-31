Усіх застряглих під землею 203 гірників шахти ім. Засядька піднято на поверхню

Шахта ім. Засядька (Донецьк) за допомогою генератора змогла підняти на поверхню всіх 203 шахтарів, які рано-вранці у вівторок застрягли під землею через пошкодження електропідстанції, повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

"Усіх 203 гірників піднято на поверхню з шахти "Засядька". З 14:00 працював генератор, що подавав струм на підйомний пристрій, який по 10 осіб піднімав шахтарів", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

М.Волинець уточнив, що зараз ніхто в шахту не спускається, і лише кілька осіб стежать за рівнем води в шахті та пилогазовим режимом.

ПАТ "Шахта ім. Засядька" розташована на непідконтрольній території - це один із найбільших в Україні виробників коксівного вугілля. Засновниками ПАТ є держава в особі Фонду держмайна (володіє 16,04% акцій) та організація орендарів шахти.