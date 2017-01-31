МЗС України висловило протест у зв'язку з посяганнями Московського патріархату на будівлі "Стародавнього Херсонесу"

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту МЗС Російської Федерації у зв'язку з анонсованими намірами Кримської та Сімферопольської єпархії УПЦ (Московського патріархату) перебрати в церковну власність частину споруд українського об'єкта "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора", внесеного до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

"У ноті в черговий раз висловлюється вимога до РФ як держави, що здійснює тимчасову незаконну окупацію українських територій, забезпечити виконання своїх зобов'язань згідно з міжнародним правом", - повідомляє прес-служба МЗС України у вівторок.

Зокрема, українське зовнішньополітичне відомство зазначає, що, перебуваючи в списку Світової спадщини ЮНЕСКО, український об'єкт "Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора" потребує особливого режиму захисту, передбаченого положеннями Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року, стороною якої є Російська Федерація.

У ноті також привертається увага до положень Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року, відповідно до яких держава, що здійснює окупацію, зобов'язана забезпечити належну охорону культурних цінностей та повагу до них.

"МЗС України підкреслює, що будь-яке втручання у цілісність об'єктів культурної спадщини, що перебувають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, розцінюватимуться українською стороною як порушення Росією своїх зобов'язань як держави-окупанта з покладанням на неї за такі дії міжнародно-правової відповідальності", - заявили в МЗС України.

Як повідомлялося, Сімферопольська та Кримська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) просила Росмайно передати їй у безоплатне користування на 50 років 24 об'єкти, що раніше входили до майнового комплексу Володимирського Херсонеського чоловічого монастиря в Севастополі.