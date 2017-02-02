Події

16:18 02.02.2017

В Авдіївці відносно тихо, але ремонтники не можуть потрапити до місця пориву ЛЕП через відсутність гарантій щодо припинення вогню

Відносна тиша встановилася в Авдіївці наразі, проте ремонтні бригади не зможуть в четвер розпочати відновлювальні роботи на лінії електропередач (ЛЕП) через відсутність гарантій російської сторони СЦКК щодо припинення вогню, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Зараз в Авдіївці відносна тиша. Бахають по околицях і по позиціях наших військових. На жаль, бригада наших електромонтажників не змогла і сьогодні вийти на місце пориву ЛЕП, бо російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Тож монтажники вже і не зможуть потрапити туди", - написав він на сторінці у Facebook.

П.Жебрівський також повідомив, що в телефонній розмові з президентом України Петром Порошенком доповів йому про поточну ситуацію, а також про зволікання російського агресора із гарантіями припинення вогню в районі Авдіївки.

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