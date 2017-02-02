"Донецькобленерго" та ЛЕО у 2016 р. збільшили купівлю е/е для її постачання на НКТ в 1,9 раза

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" і ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" в 2016 році збільшили обсяг закупівлі електроенергії на оптовому енергоринку (ОРЕ) для її постачання на непідконтрольні території Донбасу (НКТ) на 88,3% порівняно з 2015 роком - до 1,6 млрд кВт-год.

За даними ДП "Енергоринок", середня ціна закупівлі електроенергії в ОРЕ для її подальшого постачання на НКТ у 2016 році збільшилася на 23,6% порівняно з 2015 роком - з 90,83 коп. за 1 кВт-год до 112,3 коп. за 1 кВт-год.

У загальному обсязі купленої в ОРЕ електроенергії частка НКТ у 2016 році становила 1,11% проти 0,57% - в 2015-му.

Згідно з даними на сайті ДП "Енергоринок", за десять місяців 2016 року рівень розрахунків "ЛЕО" за куплену електроенергію для її постачання на НКТ становив загалом 14% (недоплата - 1 млрд 88,5 млн грн), а "Донецькобленерго" - 48,3% (недоплата - 121,5 млн грн).

Щодо контрольованих територій рівень розрахунків "ЛЕО" за десять місяців становить 83,2% (недоплата - 82,1 млн грн), "Донецькобленерго" - 90,1% (221,9 млн грн).

ЛЕО і "Донецькобленерго" постачають електроенергію на НКТ на підставі постанови Кабінету Міністрів України №263 від 7 травня 2015 року. При цьому ЛЕО заявило, що з липня 2016 року компанія втратила можливість здійснювати господарську діяльність на НКТ з огляду на збройне захоплення своїх активів.

Як повідомлялося, "ДТЕК Донецькобленерго" і Луганське енергетичне об'єднання в 2015 році придбали в ОРЕ 0,83 млрд кВт-год електроенергії для її постачання на НКТ за середньою ціною 90,83 коп. за 1 кВт-год.