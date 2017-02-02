Події

16:21 02.02.2017

СММ ОБСЄ та СЦКК допомогли забезпечити припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції - Гуг

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ та Спільний центр з контролю та координації сторін (СЦКК) допомогли забезпечити припинення вогню біля Донецької фільтрувальної станції, заявляє заступник голови СММ ОБСЄ Александр Гуг.

"А.Гуг: СММ ОБСЄ разом із СЦКК сприяли забезпеченню припинення вогню в районі Донецької фільтрувальної станції. Воно (припинення вогню - ІФ) переважно дотримується. Має бути збережено", - повідомляється в мікроблозі СММ ОБСЄ в соцмережі Twitter у вівторок.

Як повідомлялося, пізно ввечері 30 січня внаслідок обстрілів поблизу Авдіївки були пошкоджені повітряні ЛЕП, унаслідок чого було припинено тепло- та водопостачання, також був відключений Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція.

1 лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК надала владі Донецької області письмові гарантії припинення вогню, ремонтні бригади вже вирушили на ремонт лінії електропередачі біля Авдіївки.

Того самого дня А.Гуг повідомив про початок ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції.

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