Події

16:42 02.02.2017

Обсяг грошових переказів в Україну в 2016 році був усемеро більший, ніж за кордон

Обсяг грошових переказів в Україну з використанням систем переказу коштів, створених резидентами та нерезидентами, в 2016 році становив $2,488 млрд, що в 7,1 раза більше, ніж за кордон ($352 млн), йдеться в прес-релізі Національного банку України (НБУ).

Згідно з даними НБУ, обсяг грошових переказів у межах України з використанням систем переказу, створених резидентами і нерезидентами, в 2016 році становив $3,671 млрд.

У 2016 році на території України надавали послуги 39 систем грошових переказів, з яких 25 систем, створених резидентами, та 14 систем, створених нерезидентами.

У 2016 році на вітчизняному ринку платіжних систем, створених резидентами, лідером за сумою переказів була внутрішньодержавна платіжна система "Поштовий переказ" (платіжна організація УДППЗ "Укрпошта") - 163,69 млн переказів на суму $1,194 млрд.

Серед платіжних систем, створених нерезидентами, в 2016 році лідером стала Western Union – 40% усіх транскордонних переказів в Україну та 32% - з України.

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