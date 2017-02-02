Приватбанк сконцентрується на роботі з фізособами, малим та середнім бізнесом

Державний Приватбанк (Дніпро) має намір розвиватися як ощадний банк та сконцентруватися на роботі з фізичними особами, фізособами-підприємцями, малим та середнім бізнесом, повідомив голова правління фінустанови Олександр Шлапак у четвер.

"Ми бачимо стратегію розвитку як унікального ощадного банку нашої країни, як найкращого ощадного банку в Україні. Ми плануємо працювати переважно з фізичними особами, ми плануємо працювати з фізичними особами-підприємцями, малим і середнім бізнесом", - сказав він під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", присвяченої першим підсумкам роботи нового правління банку та стратегії його розвитку.

При цьому О.Шлапак зазначив, що банк не планує працювати з великими корпораціями та проектами, однак розглядатиме такі пропозиції на запрошення уряду.

Він також висловив переконання, що голови правлінь держбанків країни зможуть домовитися з питань можливого розподілу ринку та процентної політики. На його думку, проблем бути не повинно, оскільки Ощадбанк більше працював із корпоративним сектором, а Приватбанк - із малим та середнім бізнесом. В майбутньому Кабмін та Міністерство фінансів вирішуватимуть, що робити з двома великими ощадними банками в країні.

Коментуючи подальші плани банку, О.Шлапак відзначив залучення пасивів. За представленими розрахунками, цього року він зможе додати 11,4 млрд грн коштів фізичних осіб, а також зібрати пасивну базу за рахунок зарплатних проектів (має намір збільшити частку до 75% за бюджетними зарплатними проектами із 60% на сьогодні).

Голова правління також наголосив, що банк не тримається за доларовий ресурс, оскільки він є досить дорогим. Фінустанова фіксує його невеликий відплив - від початку року $95 млн.

"Сьогоднішній долар створює нам лише дискомфорт", - заявив він.

Серед стратегічних завдань на поточний рік, за інформацією керівництва, запуск нових програм фінансування бізнесу: загалом планується виділити 10 млрд грн, з яких 5 млрд грн на малий і середній бізнес та 5 млрд грн на великих корпоративних клієнтів.

Як зазначив О.Шлапак, банк у 2017 році планує видати 5,3 млрд грн кредитів населенню, продовжувати активну роботу з роздрібним сектором, збільшити на 15% мережу POS-терминалів, торговельних точок, нарощувати присутність на ринку (відкрити цього року 63 нові відділення, ще близько 100 філій передислокувати), а також нарощувати частку ринку юридичних осіб. У планах - навчання клієнтів, запровадження нових сервісів і тарифів. При цьому фінустанова має намір зберігати технологічну інноваційність: за перше півріччя 2017 року планується розробити близько 230 нових технологій, продуктів.

За словами О.Шлапака, після завершення формування резервів банку збитки становлять 135 млрд грн. Нинішнє керівництво ставить за завдання вивести фінустанову в прибуток за підсумками поточного року.

Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів Приватбанку 18 грудня ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови: держава отримала 100% у капіталі Приватбанку, а обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики для цих цілей оцінюється в межах 116,8-148 млрд грн, з яких вже були випущено ОВДП на 107 млрд грн.

Згідно з інформацією НБУ, на 1 жовтня 2016 року за розміром загальних активів (271,837 млрд грн) банк був найбільшим серед 100 банків, що діяли в країні.